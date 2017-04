Nicole Kidman, Colin Farrell ve Kirsten Dunst bir arada: Yeni “The Beguiled” fragmanı huzurlarınızda

Sofia Coppola’nın yeni filmi The Beguiled, bu sene 70. kez düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışacak. Oyuncu kadrosunda Nicole Kidman, Colin Farrell, Elle Fanning ve Kirsten Dunst gibi isimlerin bulunduğu filmden yeni bir fragman geldi.

Thomas Cullinan’ın romanından sinemaya uyarlanan film, daha önce Don Siegel yönetmenliğinde beyazperdeye uyarlanmıştı. Başrolünde Clint Eastwood’un yer aldığı film 1971 yılında çekilmişti. Filmin yeniden çekiminde karanlık ve tedirgin edici atmosferi yeni bir boyuta taşınmış gibi gözüküyor. İç savaş döneminde, dış dünyadan fazlasıyla soyutlanmış bir kız okulunda geçen filmin uyarlama senaryosu da Sofia Coppola imzası taşıyor.

2013’te vizyona giren The Bling Ring‘den bu yana ilk kez bir sinema filmiyle karşımıza çıkacak olan Coppola, kendi sinemasında birçok kez işlediği alışılmışın dışında kadın-erkek ilişkilerine The Beguiled ile bir yenisini ekliyor. Kıskançlık, cinsellik ve merak gibi unsurlar üzerine kurulu olan yeni The Beguiled fragmanı, filme dair büyük merak uyandırıyor.

30 Haziran’da gösterime girecek olan filmin yeni fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.