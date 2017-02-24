“Nightwing” filminin yönetmen koltuğu için ilk aday Chris McKay

DC Comics, sinematik evrenini genişletmeye devam ediyor. Özellikle Batman çizgi romanlarında sıklıkla karşımıza çıkan Nightwing’in solo filmi de yolda. Söz konusu filmin yönetmen adayları arasında, son olarak The LEGO Batman Movie‘yle karşımıza çıkan Chris McKay.

Birçok sıkı Batman hayranını mest eden The LEGO Batman Movie‘nin yaratıcısı Chris McKay, Robot Chicken ve Titan Maximum gibi televizyon serileriyle tanınıyor. Warner Bros.’un söz konusu film için düşündüğü ilk isim olduğu ortaya çıkan Chris McKay, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla da söz konusu teklifi doğruladı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da tahminler McKay’in Nightwing‘in ilk sinema uyarlamasında yönetmenliği üstleneceği yönünde.

Nightwing, 2014 yılında Danny Shepherd ve Jeremy Le yönetmenliğinde beş bölümlük bir mini seriye uyarlanmıştı. Bruce Wayne, Barbara Gordon ve Deathstroke gibi DC Comics evreninden karakterlerin karşımıza çıktığı seri, Youtube üzerinden izlenebiliyor.