Nihil Piraye, “Değildir” parçalarına bir yenisini daha ekledi: “İsmin Uzayda Kayboldu”

Müzikal olarak başka bir yöne doğru ilerlediği, farklı bir kurulum ve tınıyla karşımıza çıkan ve Değildir isimli bir single serisine başlayan Nihil Piraye, kendi tabirleriyle dinleyicileri “üzgün bir dansa” davet ettikleri “İsmin Uzayda Kayboldu” isimli single’ı servis etti.

Serinin önceki yayınları olan “Evde Kimse Yok”, “Uçaklar ve Elmalar”, “Ruh” ve “Olmaz Olmaz” parçaları için Tunahan E. Bilgin yönetmenliğinde çekilmiş klipler yayınlayan Nihil Piraye, “İsmin Uzayda Kayboldu” parçası için de video çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda yedi parçadan oluşacak single serisi Değildir‘in sonraki parçalarını da fazlasıyla merak ettiren, akışkan synth tonları ve kimi zaman belirginsiz bir hale bürünen ve daha dokusal görevler üstlenen vokalleriyle akılda kalan “İsmin Uzayda Kayboldu” aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.