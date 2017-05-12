Nihil Piraye’den bir yeni şarkı daha: “Çok Acayip”

Geçtiğimiz yıl, müzikal olarak birçok yeniliği beraberinde getiren Değildir isimli bir single serisine başlayan Nihil Piraye, serinin en yeni parçası “Çok Acayip”i bugün dijital platformlar üzerinden yayınladı.

Berk Sivrikaya, Zafer Sernikli, Alp Alptekin, Ozan Çirkinoğlu, Erentuğ Turan, Yağız Nevzat İpek ve Emre Dereli’den oluşan grup, özellikle son dönemde canlı performanslarındaki yüksek enerjileriyle isminden söz ettiriyor. Nihil Piraye’nin yarın Parkfest kapsamında saat 15:00’te Maçka Küçükçiftlik Park sahnesinde olacağını da hatırlatalım!

Toplamda yedi parçadan oluşacak Değildir serisinin altıncı parçası olan “Çok Acayip”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.