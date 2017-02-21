Nike’ın kadın sporcuları konuk ettiği nefis reklam filmi: “Bizi böyle bilin”

Yerli amatör ve profesyonel kadın sporcuların bir araya geldiği yeni Nike reklam filmi, sporun kadınlara verdiği ilham üzerine yoğunlaşıyor. Işıl Alben, İpek Soylu, Esra Gökçek gibi sporcuların yer aldığı reklam filmini Ezgi Mola seslendiriyor.

Nike’ın kadın sporculardan ilham alarak hazırladığı yeni reklam filminde, kadın sporcuların spordan nasıl ilham aldıklarını ve gündelik hayatlarına bunu nasıl yansıttıklarına dair keyifli detaylar yer alıyor. Milli basketbolcu Işıl Alben, milli tenisçi İpek Soylu, milli triatlet Esra Gökçek ve kikboksçu Funda Diken Alkayış’ın yanı sıra oyuncu olan ama amatör olarak spor yapan Dilan Çiçek Deniz ve Elvin Levinler’in de yer aldığı reklam filminin mesajı ise oldukça net: “Bizi böyle bilin”. Ezgi Mola’nın sesinden dinlediğimiz hikaye eşliğinde çekilen filmi aşağıdan izleyebilirsiniz.