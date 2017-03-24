Nike Revolutionairs yarışmasını oylamak için yarın son gün

Tüm dünyada 26 Mart’ta kutlanacak olan Nike Air Max Günü şerefine bu sene dünya çapından 12 sanatçı, tasarımcı ve DJ’in yarattığı tasarımlar arasında Türkiye’den Bünyamin Aydın’ın tasarımı da yer alıyor. Oylama için yarın son gün!

Nike tasarım ekibi, her yıl Air Max gününe özel olarak tasarladığı veya birkaç kült tasarımı yeniden piyasaya sürdüğü Nike Air Max Günü için bu kez dünya çapından isimlerin hazırladığı tasarımlar oylamaya açıldı. Türkiye’den Les Benjamins’in kurucusu Bünyamin Aydın’nın yaptığı Air Max tasarımının yarıştığı “Revolutionairs” yarışmasının sonucu yarın belli olacak. Meksika, Japonya, Tokyo, Los Angeles, Amsterdam gibi dünyanın birçok farklı yerinden katılımcıların yer aldığı yarışmadaki Air Max tasarımlarına buradan bakabilir ve 25 Mart Cumartesi gecesine dek oy verebilirsiniz. Bünyamin Aydın’ın hazırladığı tasarımın detaylarını ise aşağıdan görebilirsiniz.

Yarın İstanbul’da gerçekleşecek olan ve Bünyamin Aydın tarafından hazırlanan Nike Air Quarters programına ise buradan ulaşabilir, etkinliğe ücretsiz olarak kaydolabilirsiniz.