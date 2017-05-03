Nikolaj Arcel’in Stephen King uyarlaması “The Dark Tower”dan ilk fragman

Idris Elba ve Matthew McConaughey’i başrolünde izleyeceğimiz The Dark Tower‘dan ilk fragman görücüye çıktı. Nikolaj Arcel’in yönetmenliğini üstlendiği film, aynı isimli Stephen King serisinden sinemaya uyarlanıyor.

2012 yılında vizyona giren Mads Mikkelsen ve Alicia Vikander’li A Royal Affair‘den bu yana hiçbir uzun metrajın yönetmenliğini üstlenmemiş olan Nikolaj Arcel, serinin ilk kitabından yola çıkan filminde sonraki kitaplardan detaylar ve referanslara da yer vererek alışılmışın dışında bir uyarlamayla izleyicilerin karşısına çıkacak. Şimdiye dek hem televizyon hem sinema için farklı uyarlamaları çekilen The Dark Tower‘ın Nikolaj Arcel imzalı uyarlaması, 4 Ağustos’ta vizyonda olacak.