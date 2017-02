Nile Rodgers’ın hayatını konu alan belgesel serisi BBC’de başlıyor

Disko müziğinin en önemli isimlerinden olan Nile Rodgers’ın 80’lerden günümüze uzanan kariyerinin birçok dönemini konu edinecek olan belgesel Nile Rodgers: Lost in Music, BBC tarafından hazırlanıyor.

80’li yıllarda funk ve disko türünde üretimler yapan kült topluluk Chic’in yanı sıra David Bowie, Diana Ross, Duran Duran ve dahası ile birlikte yer aldığı hit parçalara katkılarıyla tanınan müzisyen Nile Rodgers’ın sayısız detayla kaplı kariyeri, BBC tarafından mercek altına alınıyor. Üç bölümden oluşan ve Nile Rodgers: Lost in Music ismini taşıyan belgesel, nisan ayında ilk kez BBC ekranlarında müzikseverler ile buluşacak. Belgeselin daha çok Rodgers’ın hit şarkı yaparken yaşadığı, deneyimlediği yaratıcı süreçlere odaklanacağı da BBC tarafından açıklanan detaylardan. BBC 4’dan yayınlanacak olan Nile Rodgers: Lost in Music’in kesin yayın tarihi ise şu an belli değil.