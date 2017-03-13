Nilipek.’in “Hamur İşleri” parçası için çekilen klip huzurlarınızda

Nilipek.’in ilk albümü Sabah‘ta yer alan Sakin yorumu “Hamur İşleri” için çekilen klip, bu sabah itibariyle yayınlandı. Söz konusu albümden yayınlanan üçüncü klip olan “Hamur İşleri”nin yönetmenliğini Yiğit Hepsev üstleniyor.

“Hamur İşleri”, Barış Bıçakçı’nın bir şiirinden Sakin tarafından şarkılaştırılmış. Nilipek.’in kendine has yorumuyla albümünde yer verdiği parçada rhodes, melodika ve geri vokallerde Ozan Tekin yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Can Kolukısa’nın üstlendiği ve animasyonları da Yiğit Hepsev imzası taşıyan yeni Nilipek. klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.