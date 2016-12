Nine Inch Nails’tan beş şarkılık sürpriz EP: “Not The Actual Events”

Son yıllarda ağırlıklı olarak film müzikleriyle ilgilenen Trent Reznor, beş şarkıdan oluşan yeni bir Nine Inch Nails EP’siyle karşımıza çıktı.

Not The Actual Events ismini taşıyan yeni Nine Inch Nails EP’si, Reznor’un film müziklerinde birlikte çalıştığı Atticus Ross eşliğinde kaydedilmiş. Ayrıca çeşitli parçalarda Dave Navarro, Dave Grohl ve Reznor’un eşi Mariqueen Maandig de yer alıyor. BBC Radio’da Zane Lowe’a konuk olan Reznor ve Ross ikilisi, 2017 yılında iki büyük Nine Inch Nails projesinin de yolda olduğunun müjdesini verdi. Reznor, Not The Actual Events isimli EP’yi şu sözlerle tanımlıyor:

“Bu yapmak zorunda olduğumuz ve pek de arkadaş canlısı olmayan bir kayıttı. Bu uzunluk anlatmak istediğimiz hikaye için yeterli olduğu için bir EP olarak yayınladık.”

Grubun 2013 yılında yayınlanan Hesitation Marks isimli son albümünden bu yana yayınladığı ilk yeni kayıt olan Not The Actual Events, Apple Music üzerinden dinlenebiliyor.

EP’nin kapak tasarımı da aşağıda görülebilir.