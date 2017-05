Nite Jewel, yeni albümünden DāM-FunK düeti “Had To Let Me Go”yu yayınladı

Real High isimli yeni stüdyo albümünü cuma günü kurucusu olduğu Gloriette Records etiketiyle yayınlayacak olan Nite Jewel, albümde yer alacak DāM-FunK düeti “Had To Let Me Go”yu dinlemeye açtı.

Geçtiğimiz yıl Nite-Funk isimli projeye imza atan ikili, yeni Nite Jewel albümü için de güçlerini birleştirdi. Albümün ilk üç single’ını klipler eşliğinde yayınlayan Nite Jewel, DāM-FunK’ın synth gitarıyla eşlik ettiği yeni single’ında ilk albümü Good Evening‘i anımsatan bas cümleleriyle karşımıza çıkıyor. Merakla beklediğimiz yeni Nite Jewel albümünde, DāM-FunK’ın yanı sıra Julia Holter ve Droop-E de çeşitli şarkılarda Los Angeles’lı müzisyene eşlik ediyor.

Yeni Nite Jewel single’ı “Had To Let Me Go”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.

Nite Jewel’ın Senin İçin Bir Karışık serimiz için hazırladığı ve içinde Bilal, Aphex Twin, Eurythmics ve Azymuth gibi isimlerin bulunduğu miksteyp de buradan dinlenebilir.