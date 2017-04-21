Nite Jewel’dan peşi sıra klipler gelmeye devam ediyor: “Real High”

Real High isimli yeni albümünü 5 Mayıs’ta yayınlayacak olan Nite Jewel, albüme ismini veren şarkı için çekilen kliple karşımızda.

Los Angeles’lı müzisyen Ramona Gonzalez’in heyecan verici synth pop projesi Nite Jewel, kendi plak şirketi Gloriette Records’la yayınlayacağı albümden ilk olarak “2 Good 2 Be True” ve ardından da “The Answer” parçaları için klipler servis etti.

Yoldaki Nite Jewel albümüne dair merakımızı iyice kabartan yeni şarkı “Real High” için çekilen klibin yönetmenliğini Jose Wolff üstleniyor. Daha önce iki Nite Jewel klibi daha çekmiş olan Wolff, ayrıca Julia Holter ve Nicholas Krgovich gibi isimler için çektiği kliplerle de tanınıyor. Şimdiye dek Nite Jewel, Ariel Pink, Beck, Snoop Dogg ve nice ismin albümlerinde prodüktör, teknisyen ve müzisyen olarak yer alan Cole M. Greif-Neill ve Ramona Gonzalez’i gördüğümüz yeni Nite Jewel klibi aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.