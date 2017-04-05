Nite Jewel’dan yeni klip: “The Answer”

Dördüncü albümü Real High ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Los Angeles’lı müzisyen Ramona Gonzalez’in solo projesi Nite Jewel, yoldaki albümden ikinci single’ı klibiyle birlikte yayınladı.
Gloriette Records etiketiyle 5 Mayıs’ta yayınlanacak Real High‘da Nite Jewel’a eşlik eden müzisyenler arasında Dâm-Funk, Droop-E ve Julia Holter bulunuyor. Albümün ilk single’ı “2 Good 2 Be True”, geçtiğimiz haftalarda Geneva Jacuzzi’nin yönetmenliğini üstlendiği kliple birlikte servis edilmişti. Dün yayınlanan yeni Nite Jewel klibi “The Answer”ın yönetmeniyse Logan Fields.