Norah Jones’dan Soundgarden yorumu: “Black Hole Sun”

Norah Jones, Detroit’te verdiği bir konserde, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden müzisyen Chris Cornell’in şerefine, bir Soundgarden klasiği “Black Hole Sun”ı yorumladı.

Grunge akımının en önemli isimlerinden olan Chris Cornell, özellikle Soundgarden ile yayınladığı albümleri ile 90’lara damgasını vurmuş, ilerleyen yıllarda üretimlerini hem solo olarak hem de Audioslave grubuyla da sürdürmüştü. 18 Mayıs’ta Detroit’te verdiği konser sonrasında hayatını kaybeden Cornell’in anısına, Detroit’te konser veren Norah Jones, Soundgarden’ın kült kayıtlarından “Black Hole Sun” yorumladı.