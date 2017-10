Noveller’dan harika bir John Carpenter yorumu: “The Thing”

A Pink Sunset For No One albümüyle bu yıl en sık dinlediğimiz müzisyenler arasında yer alan Noveller, John Carpenter’ın ünlü The Thing tema müziğine yaptığı yorumla karşımızda.

Fire Records etiketiyle yayınlanacak Lost Library isimli EP’de yer alacak söz konusu cover, halihazırda etkileyici bir atmosfere sahip olan şarkıyı yeni ve karanlık bir boyuta taşımış. 24 Kasım’da raflarda olacak Lost Library EP’sinde Jane Weaver, Virgina Wing ve Death and Vanilla gibi diğer Fire Records sanatçılarından da şarkılar yer alacak.

EP ile ilgili detaylara buradan ulaşabilir, Noveller’ın “The Thing” yorumunu aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.