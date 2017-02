“Nublu: Music of Now”: İlhan Erşahin’in caz kulübü Nublu’yu ve birçok efsaneyi konu eden belgesel

İlhan Erşahin’in kurucusu olduğu New York’taki yeraltı caz kulübü Nublu’yu konu eden ilginç bir belgesel, galasını 22 Şubat Çarşamba günü 16. !f Uluslararası Bağımsız Filmer Festivali kapsamında yapacak. Sercan Sezgin’in yönetmenliğini, Fırat Sezgin’in de yapımcılığını üstlendiği Nublu: Music Of Now, Sun Ra Arkestra, Butch Morris, Hess Is More, Robert Glasper Experiment ve nice heyecan verici isim bir araya geliyor.

Nublu’nun hikayesi üzerinden New York’taki diğer önemli caz kulüplerinin de tarihçesine değinen belgeselin hazırlık sürecinde Nublu Orchestra’nın kondüktörü olan efsanevi müzisyen Butch Morris’in hayatını kaybetmiş olması da belgesele ayrı bir anlam yüklüyor. Filmin finalinde, Morris’in anısına, orkestranın yeni kondüktörü Kenny Wollesen öncülüğünde gerçekleştirilen anma konserinden görüntüler de yer alıyor.

İlhan Erşahin’in Nublu’nun kuruluşu ve sonraki yıllarda Sao Paulo ve İstanbul’da hayata geçen diğer Nublu kulüplerini detaylı bir şekilde anlattığı belgeselde Nublu ailesinden ilginç hikayeler de anlatılıyor. Ayrıca kulübün duvarlarındaki resimleri yapan Petar Timotic de hem Ahmet Ertegün’e saygı duruşunu ve ilham kaynaklarını belgeselde detaylı bir şekilde masaya yatırıyor.

Filmden yayınlanan ilk fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.