Nurgül Gün Güney ve Aysel Güneş’in “Disiplinler Arası İletişim” sergisi bugün açılıyor

Bugüne kadar yapmış olduğu doku resimleri ile tanınan sanatçı Nurgül Gün Güney ile seramik ve çiniyi bir araya getirdiği üretimleri ile tanınan Aysel Güneş’in bir araya geldiği sergi Disiplinler Arası İletişim, bugün Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ziyaretçiler ile buluşacak.

Üniversite eğitimini çini üzerine eğitim alarak tamamlayan Aysel Güneş’in seramik üzerine alışılmışın dışında bir baskı yöneti ile yerleştirdiği çini desenleri ile ortaya çıkan etkileyici üretimleri, çeşitli hikayeler barındıran fotoğraflar ile birleşiyor. Disiplinler Arası İletişim sergisinde görülebilecek olan Güneş’in çalışmalarına bu sergide, yaptığı resimlerde genellikle dokulara odaklanan ressam Nurgül Gün Güney’in bu kez suluboya ve desenlere yoğunlaşan üretimleri eşlik edecek. Sanat365’in katkılarıyla gerçekleşen ve 31 Ocak’a kadar görülebilecek olan sergiyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.