OJ’in yeni sergisi 24 Mayıs Çarşamba günü açılıyor

Geçtiğimiz aylarda Berk Çakmakçı ve Bora Akıncıtürk’ün birlikte yer aldıkları Beğeni Perdesi sergisine ev sahipliği yapan OJ’in sıradaki sergisi, İtalyan güncel sanat dünyasından Monia Ben Hamouda ve Michele Gabriele ikilisinin çalışmalarının yer aldığı sergi olacak.

İtalya ikili Monia Ben Hamouda ve Michele Gabriele’nin çalışmalarının yer alacağı sergi, 24 Mayıs Çarşamba akşamı Asmalımescit’teki OJ’da açılıyor. 10 Haziran’a dek görülebilecek sergi için “It won’t only kill you, it will hurt the whole time you’re dying” ismini kullanan ikili, sergi özelinde bir de video hazırlamış. Etkinlik detaylarına buradan ulaşabileceğiniz serginin, Hamouda ve Gabriele tarafından hazırlanan videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.