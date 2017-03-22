Okay Temiz, 38 yıl sonra yeniden basılan “Zikir” albümü şerefine 1 Nisan’da Bant Mag. Havuz’da

Türkiye’de ve dünya çapında uzun yıllardır yaptığı üretimler, keşifler ve iş birlikleri ile tanınan efsanevi müzisyen, ritim filozofu ve virtüöz Okay Temiz, tam 38 yıl sonra yeniden yayınlanacak olan Zikir albümü şerefine, Bant Mag. Havuz’da Haluk Damar’ın konuğu oluyor.

Okay Temiz’in uçsuz bucaksız müzikal kariyerinin konuşulacağı söyleşide Don Cherry’den Temiz’in Anadolu’da keşfettiği yerli sanatçılara, İsveç yıllarından sayısız kült cazcı ile bir arada olduğu albümlere ve belki daha birçok etkileyici hikayeye rastlayacağınız etkinliği kaçırmayın.



Müzik araştırmacısı ve Record Store Journal kurusucu Haluk Damar, söyleşinin ardından plak koleksiyonu ile gece boyunca pikabın başındaki isim olacak.

Söyleşi için, sınırlı yerimiz olduğu için erkenden gelmenizi tavsiye ediyoruz.

Giriş ücretsizdir.

Söyleşi: 19:00 – 21:00

Parti: 22:00 – 02:00

Etkinliğin Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.