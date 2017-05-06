Oldeaf ve Ağaçkakan düeti “Valdrada” için çekilen klip huzurlarınızda

Hip hop prodüktörü Oldeaf’in geçtiğimiz yıl M4NM etiketiyle yayınlanan albümü Smile‘da yer alan Ağaçkakan düeti “Valdrada” için çekilen klip görücüye çıktı.

Smile albümünde yer alan birçok ilginç düetten biri olan “Valdrada”nın klibinin yönetmenliğini Volkan Yalçın üstleniyor. Şarkının depresif ve tedirgin edici atmosferine uygun olarak kurgulanan klipte Onur Yalçınkaya, Doğukan Engür, Cansın Açar ve Mehmet Kaya rol alıyor.

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