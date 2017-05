Oliver Stone’un Vladimir Putin belgeselinden yeni bir teaser

Showtime’da dört gece üst üste yayınlanacak olan The Putin Interviews, özellikle Natural Born Killers, Snowden ve Any Given Sunday gibi filmleriyle tanınan usta yönetmen Oliver Stone’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Moskova’da yaptığı röportajlardan yola çıkarak hazırlanan bir belgesel.

Yönetmen, belgeselle ilgili yaptığı açıklamalarda, Vladimir Putin’in ABD’ye karşı önemli bir figür olduğunu ve bu sebeple onu yakından tanımanın gerektiğini düşündüğünü dile getirdi. Putin’in başkanlığa uzanan kariyeri, Bill Clinton, George Bush ve Barack Obama’yla olan ilişkileri ve birçok tartışılan konunun masaya yatırıldığı belgeselin ilk bölümü 12 Haziran’da Showtime’da yayınlanacak.