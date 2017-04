Omar Souleyman yeni albümünü duyurdu: “To Syria, With Love”

Son olarak 2015’te yayınladığı albümü Wenu Wenu ile karşımızda olan Omar Souleyman, bu kez techno türünün ağırlıklı olduğu albümü To Syria, With Love ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Suriyeli müzisyen Omar Souleyman’ın daha önce de birlikte çalıştığı isimlerden olan Shawah Al Ahmad ile bir araya geldiği ve her şarkısının sözlerini kendisinin yazdığı yeni albümü To Syria, With Love‘da, memleketine duyduğu özlem ve üzüntü ön plana çıkıyor. Yedi şarkının yer aldığı ve Mad Decent etiketiyle yayınlanacak olan albümde, önceki kayıtlarının aksine techno türüne ait detayların daha fazla olduğu da paylaşılan detaylardan. Geleneksel melodilerinden de hiçbir zaman vazgeçmeyen ve müzik dünyasında kendine has tarzıyla dikkat çeken müzisyen, bu yaz Avrupa’da çeşitli festivallerde sahne alacak. 2 Haziran’da yayınlanacak olan albümün kapağını aşağıda görebilirsiniz.