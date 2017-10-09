OME, 17 Ekim’de sürprizlerle dolu canlı performansıyla Bant Mag. Havuz / Bina’da

Türkiye’de psikedelik müzik denince akla gelen ilk gruplardan Zen ve BaBa ZuLa’nın kurucularından Osman Murat Ertel, özel bir performansla Bant Mag. Havuz sahnesine konuk oluyor.

Eski Zen basçısı Bill Macbeath ve Ertel’in bir diğer projesi Mavi Güneş 69’da birlikte çaldığı Esma Sultan’ın Osman Murat Ertel’e eşlik edeceği konserde doğaçlamalar ve yeni besteler, Mengütay Beyribey imzalı görsellerle desteklenerek çalınacak.

Osman Murat Ertel – Saz, vokal, elektronikler

Bill Macbeath – Bas

Esma Sultan – Teremin, dans, vokal

Mengütay Beyribey- Görseller

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