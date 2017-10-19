Önümüzdeki ay yayınlanacak Pixar filmi “Coco”dan kısa bir sahne

12 yaşındaki bir çocuğun müziğe olan tutkusuyla kendini alışılmışın dışında bir evrende bulmasını konu eden yeni Disney ve Pixar yapımı Coco‘dan kısa bir sahne görücüye çıktı.

The Good Dinosaur filminin senaristi Adrian Molina ve Toy Story 3, Finding Nemo ve Monsters, Inc. gibi harika animasyon yapımların yaratıcılarından Lee Unkrich’in iş birliğiyle hayata geçen Coco, 22 Kasım’da vizyonda olacak. Seslendirme kadrosunda Benjamin Bratt, Gael Garcia Bernal, Renee Victor ve Anthony Gonzalez gibi isimlerin yer aldığı filmden yayınlanan bir dakikalık sahne aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.