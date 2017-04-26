Önümüzdeki bir yıl içinde vizyona girecek 8 animasyon film

Animasyon filmler açısından epey bereketli olan yılın ilk dört ayını geride bırakırken, önümüzdeki bir yıl içerisinde izleyeceğimiz yeni animasyon yapımlara bakıyoruz. Pixar’ın merakla beklenen yeni filmi Coco, DreamWorks’ün aynı isimli çocuk kitabından uyarladığı Captain Underpants ve kısa sürede bir fenomene dönüşen Despicable Me serisinin üçüncü filmi listede!
Captain Underpants: The First Epic Movie
Yönetmen: David Soren
Seslendirme kadrosu: Ed Helms, Kevin Hart, Nick Kroll
Vizyon tarihi: 2 Haziran 2017
Dav Pilkey imzalı aynı isimli çocuk romanlarından sinemaya animasyon olarak uyarlanacak Captain Underpants, şimdiye dek Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar gibi başarılı animasyonlara imza atmış Amerikalı yapım şirketi DreamWorks’ün yeni filmi.
The Emoji Movie
Yönetmen: Tony Leondis
Seslendirme kadrosu: T.J. Miller, Patrick Stewart, James Corden, Sofia Vergara
Vizyon tarihi: 8 Eylül 2017
Sony Pictures’ın yapımcısı olduğu The Emoji Movie, akıllı telefonlarla birlikte iyice yaygınlaşan ve çeşitlenen emojilerin kahramanı olduğu eğlenceli bir film. Nadir görülen bir hastalık sebebiyle sabit bir ifade belirleyemeyen Gene isimli bir emojinin ana kahramanı olduğu film, yönetmenin 2008 yılından bu yana çektiği ilk uzun metraj.
Despicable Me 3
Yönetmen: Pierre Coffin, Kyle Balda
Seslendirme kadrosu: Steve Carell, Kristen Wiig, Steve Coogan
Vizyon tarihi: 18 Ağustos 2017
Özellikle Minions karakterleriyle dünya çapında bir fenomen haline gelen Despicable Me serisinin üçüncü filmi, Steve Carell’in seslendirdiği ana karakter Gru’nun gizemli erkek kardeşi Dru’yla tanışması ve yeni maceralara doğru yelken açmasını konu ediyor.
Cars 3
Yönetmen: Brian Fee
Seslendirme kadrosu: Armie Hammer, Owen Wilson, Nathan Fillon
Vizyon tarihi: 16 Temmuz 2017
İlk filmi 2006’da, ikincisi de 2011’de yayınlanan Cars filmlerinin üçüncüsü bu yaz vizyonda olacak. Owen Wilson’ın seslendirdiği ana karakter Lightning McQueen’in yeni jenerasyon arabalara kendini ispat etmek üzere yarışlara geri döndüğü filmden yayınlanan ilk fragmanlar, serinin önceki filmlerine nazaran daha karanlık bir anlatımın bizi beklediğine işaret ediyor.
Ferdinand
Yönetmen: Carlos Saldanha
Seslendirme kadrosu: John Cena, Bobby Cannavale, Kate McKinnon
Vizyon tarihi: 22 Aralık 2017
Munro Leaf’in The Story of Ferdinand isimli ünlü çocuk kitabından sinemaya uyarlanan Ferdinand, çevresindeki insanları korkuttuğu için evinden uzaklara götürülen bir boğanın ailesine geri dönme macerasını konu ediyor. Rio ve Ice Age gibi serilerin mimarı Blue Sky Studios’un yeni animasyonu Ferdinand‘ın da önümüzdeki yıllarda devam filmleriyle karşımıza çıkması olası.
Coco
Yönetmen: Lee Unkrich, Adrian Molina
Seslendirme kadrosu: Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt, Renee Victor
Vizyon tarihi: 19 Ocak 2018
12 yaşındaki bir çocuğun müziğe olan tutkusuyla kendini alışılmışın dışında bir evrende bulmasını konu eden Coco, animasyon sektörünün en güçlü oluşumlarından Pixar’ın merakla beklenen yeni filmi.
The LEGO Ninjago Movie
Yönetmen: Charlie Bean
Seslendirme kadrosu: Olivia Munn, Jackie Chan, Dave Franco, Justin Theroux
Vizyon tarihi: 22 Eylül 2017
Son yıllarda birçok farklı seriye özel animasyon filmleriyle karşımıza çıkan LEGO, şimdi de LEGO Ninjago serisinden yola çıkan bir filmle geliyor. Danimarka – ABD ortak yapımı film, usta bir ninjadan eğitim olan altı genci konu ediyor.
The Nut Job 2: Nutty By Nature
Yönetmen: Cal Brunker
Seslendirme kadrosu: Will Arnett, Maya Rudolph, Jackie Chan
Vizyon tarihi: 18 Ağustos 2017
Animasyon yapımların her zaman büyük bir kısmını oluşturan, hayvanların çeşitli maceralarını konu eden yapımlardan The Nut Job‘ın devam filmi üç yıl sonrasında geliyor. Evlerinin yıkılmasını önlemek üzere belediye başkanına karşı planlar yapan bir grup hayvanın eğlenceli macerası, bu yaz vizyonda olacak.