Önümüzdeki bir yıl içinde vizyona girecek 8 animasyon film

Animasyon filmler açısından epey bereketli olan yılın ilk dört ayını geride bırakırken, önümüzdeki bir yıl içerisinde izleyeceğimiz yeni animasyon yapımlara bakıyoruz. Pixar’ın merakla beklenen yeni filmi Coco, DreamWorks’ün aynı isimli çocuk kitabından uyarladığı Captain Underpants ve kısa sürede bir fenomene dönüşen Despicable Me serisinin üçüncü filmi listede!

Captain Underpants: The First Epic Movie

Yönetmen: David Soren

Seslendirme kadrosu: Ed Helms, Kevin Hart, Nick Kroll

Vizyon tarihi: 2 Haziran 2017



Dav Pilkey imzalı aynı isimli çocuk romanlarından sinemaya animasyon olarak uyarlanacak Captain Underpants, şimdiye dek Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar gibi başarılı animasyonlara imza atmış Amerikalı yapım şirketi DreamWorks’ün yeni filmi.

The Emoji Movie

Yönetmen: Tony Leondis

Seslendirme kadrosu: T.J. Miller, Patrick Stewart, James Corden, Sofia Vergara

Vizyon tarihi: 8 Eylül 2017

Sony Pictures’ın yapımcısı olduğu The Emoji Movie, akıllı telefonlarla birlikte iyice yaygınlaşan ve çeşitlenen emojilerin kahramanı olduğu eğlenceli bir film. Nadir görülen bir hastalık sebebiyle sabit bir ifade belirleyemeyen Gene isimli bir emojinin ana kahramanı olduğu film, yönetmenin 2008 yılından bu yana çektiği ilk uzun metraj.

Despicable Me 3

Yönetmen: Pierre Coffin, Kyle Balda

Seslendirme kadrosu: Steve Carell, Kristen Wiig, Steve Coogan

Vizyon tarihi: 18 Ağustos 2017



Özellikle Minions karakterleriyle dünya çapında bir fenomen haline gelen Despicable Me serisinin üçüncü filmi, Steve Carell’in seslendirdiği ana karakter Gru’nun gizemli erkek kardeşi Dru’yla tanışması ve yeni maceralara doğru yelken açmasını konu ediyor.

Cars 3

Yönetmen: Brian Fee

Seslendirme kadrosu: Armie Hammer, Owen Wilson, Nathan Fillon

Vizyon tarihi: 16 Temmuz 2017

İlk filmi 2006’da, ikincisi de 2011’de yayınlanan Cars filmlerinin üçüncüsü bu yaz vizyonda olacak. Owen Wilson’ın seslendirdiği ana karakter Lightning McQueen’in yeni jenerasyon arabalara kendini ispat etmek üzere yarışlara geri döndüğü filmden yayınlanan ilk fragmanlar, serinin önceki filmlerine nazaran daha karanlık bir anlatımın bizi beklediğine işaret ediyor.

Ferdinand

Yönetmen: Carlos Saldanha

Seslendirme kadrosu: John Cena, Bobby Cannavale, Kate McKinnon

Vizyon tarihi: 22 Aralık 2017

Munro Leaf’in The Story of Ferdinand isimli ünlü çocuk kitabından sinemaya uyarlanan Ferdinand, çevresindeki insanları korkuttuğu için evinden uzaklara götürülen bir boğanın ailesine geri dönme macerasını konu ediyor. Rio ve Ice Age gibi serilerin mimarı Blue Sky Studios’un yeni animasyonu Ferdinand‘ın da önümüzdeki yıllarda devam filmleriyle karşımıza çıkması olası.

Coco

Yönetmen: Lee Unkrich, Adrian Molina

Seslendirme kadrosu: Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt, Renee Victor

Vizyon tarihi: 19 Ocak 2018

12 yaşındaki bir çocuğun müziğe olan tutkusuyla kendini alışılmışın dışında bir evrende bulmasını konu eden Coco, animasyon sektörünün en güçlü oluşumlarından Pixar’ın merakla beklenen yeni filmi.

The LEGO Ninjago Movie

Yönetmen: Charlie Bean

Seslendirme kadrosu: Olivia Munn, Jackie Chan, Dave Franco, Justin Theroux

Vizyon tarihi: 22 Eylül 2017

Son yıllarda birçok farklı seriye özel animasyon filmleriyle karşımıza çıkan LEGO, şimdi de LEGO Ninjago serisinden yola çıkan bir filmle geliyor. Danimarka – ABD ortak yapımı film, usta bir ninjadan eğitim olan altı genci konu ediyor.

The Nut Job 2: Nutty By Nature

Yönetmen: Cal Brunker

Seslendirme kadrosu: Will Arnett, Maya Rudolph, Jackie Chan

Vizyon tarihi: 18 Ağustos 2017

Animasyon yapımların her zaman büyük bir kısmını oluşturan, hayvanların çeşitli maceralarını konu eden yapımlardan The Nut Job‘ın devam filmi üç yıl sonrasında geliyor. Evlerinin yıkılmasını önlemek üzere belediye başkanına karşı planlar yapan bir grup hayvanın eğlenceli macerası, bu yaz vizyonda olacak.