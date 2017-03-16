Önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni Elusive albümünden bir şarkı daha

Caz, hip hop ve modern beat müziğini ustaca harmanlanlayan Los Angeles çıkışlı prodüktör Elusive’in yeni albümü Fusion Swing, 24 Mart’ta yayınlanıyor. Alpha Pup etiketiyle raflarda yerini alacak albümden “Perceptions” isimli yeni bir şarkı dinlemeye açıldı.

Yeni Elusive albümünde birçok konuk sanatçı yer alıyor. 17 şarkılık albümde yer alan 10 adet şarkıda Randal Fisher, Emile Poree, Ardom Beltan, Todd Simon, Isaac Takeuchi ve Christian Frederick Thierbach IV’dan oluşan bir orkestra yer alıyor. Ayrıca “Rinse Cycle” isimli parçada da Los Angeles çıkışlı bir başka müzisyen Nite Jewel’ın vokallerini duyacağız.

Albümden yayınlanan yeni single “Perceptions”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.