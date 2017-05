9 Haziran’da Netflix’te yayınlanacak olan beşinci Orange Is The New Black sezonu için geri sayım sürüyor. Dizinin yeni bölümlerinden merak uyandıran bir fragman yayınlandı.

Daha önceki sezonların aksine, gerçek zamanlı olarak kurgulanan ve hapishanede geçen yüksek tansiyonlu üç günü konu edecek olan yeni Orange Is The New Black sezonu, toplam 13 bölümden oluşacak. Netflix’in yayınladığı yeni Orange Is The New Black fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.