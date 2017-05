Orchestral Manoeuvres in the Dark’tan nefis klip: “Isotype”

Kuruluşunun kırkıncı yılını kutlamaya hazırlanan kült synth pop grubu Orchestral Manoeuvres in the Dark, yeni albümü The Punishment of Luxury‘yi 1 Eylül’de yayınlıyor. Albümden paylaşılan ikinci şarkı olan “Isotype” için Henning M. Lederer tarafından çekilen nefis klip görücüye çıktı.

Son albümünü dört yıl önce yayınlayan İngiliz ekibin yeni uzunçaları, ismini İtalyan ressam Giovanni Segantini’nin bir eserinden alıyor. Orchestral Manoeuvres in the Dark’ın on üçüncü stüdyo albümü olacak The Punishment of Luxury, White Noise Records etiketiyle yayınlanacak.

Grup üyeleri albüme dair yaptıkları açıklamalarda, kendileriyle özdeşleşen melodik yapılara yeni albümde de yer verdiklerini ama eskisine nazaran daha fazla gürültü ve tekrarların şarkılarda hissedildiğini vurguluyor. Avusturyalı filozof Otto Neurath ve Alman sanatçı Gerd Arntz’ın 1930 yıllarda oluşturduğu resimli alfabe sisteminde yer alan sembollerle oluşturulmuş kaleydoskopları andıran yeni OMD klibi “Isotype”, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.