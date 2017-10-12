Orhan Eskiköy’ün yeni filmi “Taş”, 13 Ekim Cuma günü vizyonda

Babamın Sesi ve İki Dil Bir Bavul filmleriyle tanınan Orhan Eskiköy’ün yeni filmi Taş, “inanmak” kavramını farklı bir şekilde ele alıyor. Jale Arıkan, Muhammet Uzuner, Ahmet Varlı ve Beste Kökdemir’i başrollerinde izleyeceğimiz film, 13 Ekim Cuma günü vizyonda olacak.

Senaryosu da Orhan Eskiköy tarafından yazılan film, bugüne kadar gösterildiği birçok festivalden de ödülle ayrıldı. Adana Film Festivali’nin Ulusal Yarışmasında bu yıl Ahmet Varlı’nın performansı filme En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü getirdi. Tamamen siyah-beyaz bir film olan Taş, Ankara Film Festivali’nden de En İyi Görüntü Yönetmeni ödülüyle ayrıldı.

Evlerine gelen bir yabancının, yirmi yıl önce kaybolan ve nerede olduğu hala bilinmeyen oğulları olduğuna inanan bir aileyi ve bu ailenin evini merkezine alan film, yarın vizyonda olacak. Taş‘ın resmi fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.