“Orphan Black”in final sezonundan yeni görüntüler

Başrol oyuncusu Tatiana Maslany’ye geçtiğimiz yıl Emmy ödülü kazandıran Kanada yapımı bilim kurgu dizisi Orphan Black, beşinci sezonuyla sona eriyor. Dizinin 10 Haziran’da yayına başlayacak final sezonundan yeni bir fragman paylaşıldı.

Orphan Black‘in son sezonu 10 bölümden oluşacak. Dizinin final sezonunda klonları, kendileri için yeni bir gelecek inşa ederken ve özgürlükleri için mücadele ederken göreceğiz. BBC America ve Kanadalı televizyon kanalı Space’in ortak yapımı olan Orphan Black‘in yeni sezon fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.