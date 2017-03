Oscar Isaac ve Christian Bale’li “The Promise”ten yeni fragman

Oscar ödüllü yönetmen Terry Edwards’ın merakla beklenen yeni filmi The Promise‘ten bir fragman daha görücüye çıktı. Oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Christian Bale ve Charlotte Le Bon’un bulunduğu film, Ermeni soykırımını konu ediyor.

Senaryosu Terry George ve The Curious Case of Benjamin Button filminin senaristi olan Robin Swicord ortaklığıyla yazılan film, geçtiğimiz aylarda Toronto Uluslararası Film Festivali’nde galasını yaptı. Osmanlı’nın son dönemlerinde geçen bir aşk üçgenini konu eden The Promise, şimdiden önümüzdeki yılın prestijli ödüllerinin en kuvvetli adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Film, geçtiğimiz yıl gösterimini yaptığı üç festivalin ardından internet üzerinde büyük yankı uyandırdı. The Promise‘i Ermeni soykırımını konu etmesi itibariyle eleştiren birçok değerlendirme alan ünlü sinema platformu IMDB, bu eleştirilerin yer aldığı yorumları sayfasından kaldırmıştı. Yakın zamanda film aleyhinde başlatılan çeşitli kampanyalar da dış basında fazlasıyla yer buldu.

Filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.