Özel Zevkler serisi bu çarşamba Sami Baruh ve Ece Özel’i ağırlıyor

Mini Müzikhol’ün Özel Zevkler serisinde sıradaki konuk, yarın akşam Etnik Sentetik projesiyle tanınan Sami Baruh ve özellikle son dönemdeki performansları ile dikkat çeken, serinin yaratıcılarından Ece Özel olacak.

Uzun bir zamandan sonra ilk kez solo projesiyle DJ kabininde olacak Sami Baruh, 90’ların sonunda aktif olan Etnik Sentetik isimli grupta yer almasıyla da tanınıyor. Yarın akşamki setiyle belki de daha önce deneyimlemediğiniz bir sound ile karşınızda olacak Sami Baruh, Özel Zevkler serisi kapsamında Mini Müzikhol’de olacak. Ece Özel ve Cenk Erkan’ın geçtiğimiz yılın sonlarında başladığı ve bugüne kadar Jakuzi, Zattirizat, Candaş Baş, Nevzat ve daha birçok ismi konuk ettiği Özel Zevkler serisiyle ilgili gelişmeleri buraya tıklayarak takip edebilirsiniz. Ece Özel’in de DJ kabininde olacağı etkinlikle ilgili detaylara ise buradan ulaşabilirsiniz.