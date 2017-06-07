Özgün ve modern bir folk: Raoul Vignal

Bant Mag. No:57’de yer alan keşiflerimizden biri de davetkâr ve büyüleyici parçalara imza atan Fransız müzisyen Raoul Vignal.

Yazı: Nazlı Dönmez – İllüstrasyon: Irmak Hatipoğlu

İlk albümü The Silver Veil’ı, 7 Nisan’da, Bordeaux menşeli Talitres Records aracılığıyla yayınlayan Raoul Vignal, folk severler için nefis bir keşif. Lyon doğumlu olan Vignal, yirmili yaşlarının ilk yıllarını yerel sahne ve festivallerde çalarak geçirmiş. 2014 yılında taşındığı Berlin’de yaşadığı iki senelik dönemde solo kariyerini, bağımsız yeteneklerle dolu, enerjik bir çevrede geliştirme fırsatı bulan Vignal, özgün ve modern bir folk & roots müzisyeni olma yolunda emin adımlar atıyor.

Raoul Vignal’in ilk albümü, hüzünlü olduğu kadar hafif, davetkâr ve büyüleyici on parçadan oluşuyor. Nazik aranjmanları ve yoğun akustiğiyle öne çıkan albümün asla kaotik olmayan ama biraz bulutlu, neredeyse başka bir dünyaya çağıran bir enerjisi var. The Silver Veil’in Vignal’in ilk albümü olmasına rağmen bütünlüklü ve kendine özgü bir iş olması, müzisyeni takipte kalmak için yeterli bir sebep.

Bant Mag. No:57’deki “Teftiş: Bu ay ne dinlesem?” dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.