Özgür Mumcu’nun Bant Mag. Havuz’da gerçekleşecek “Yüz Yüze” serisinin ilk konuğu Murat Uyurkulak

Bant Mag. Havuz’daki etkinlik serilerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Edebiyat ve müzik dünyasından simaları mekanın farklı katlarında bir araya getiren “Yüz Yüze” etkinliği, yazar Özgür Mumcu’nun her ay edebiyat dünyasından başka bir yazarı konuk edeceği sohbet ile başlıyor olacak. 21 Ekim’de başlayacak serinin ilk konuğu ise Tol ve Har ile tanınan, son olarak Merhume romanı ile gündemde olan Murat Uyurkulak.

Bant Mag. Havuz’un sıcak ve samimi ortamında iki yazarın yakın sohbetine tanıklık edecek olan konukları gecenin ilerleyen saatlerinde yazı ve müzik dünyasından iki isim, Kaan Sezyum ve J.Hakan Dedeoğlu’nun DJ seti bekliyor olacak.

20:00 – 22:00 // Özgür Mumcu ve Murat Uyurkulak (sohbet)

22:00 – 02:00 // Kaan Sezyum ve J.Hakan Dedeoğlu (dj set)

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