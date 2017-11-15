Özgür Mumcu’nun YÜZ YÜZE serisinde ikinci konuğu Tolga Karaçelik oluyor

Bant Mag.’in yeni etkinlik serisi Yüz Yüze yeni konuklarıyla yoluna devam ediyor. Yazar Özgür Mumcu’nun her ay edebiyat, sinema ve müzik dünyasından farklı bir ismi konuk ettiği, sonrasında farklı alanlardaki üretimleriyle tanınan iki DJ’in kabine geçtiği Yüz Yüze 18 Kasım’da Bant Mag. Havuz’da.

Geçen ay yazar Murat Uyurkulak’ı konuk alan Özgür Mumcu’nun bu ayki konuğu ise yönetmen Tolga Karaçelik. Gişe Memuru ve Sarmaşık gibi filmlerle sinemaseverler için ayrı bir yere sahip olan Tolga Karaçelik, Özgür Mumcu ile koyu bir sohbete oturuyor olacak.

Söyleşinin ardından da son dönem üretimleriyle kulaklarımızı sıkça meşgul eden Islandman ve Nova Persona karşılıklı bir DJ set’e soyunuyor olacaklar.

20:00 – 22:00

Özgür Mumcu – Tolga Karaçelik (sohbet)

22:00 – 02:00

Islandman – Nova Persona (dj set)

*Etkinlik ücretsizdir.

Bant Mag. sunar: YÜZ YÜZE #2 etkinliğinin Facebook sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.