Özgür Yılmaz solo performansıyla, bu pazar Bant Mag. Havuz’da

Bant Mag. Havuz sahnesinde bu hafta Ayyuka ve Kırıka gruplarından tanıdığımız müzisyen Özgür Yılmaz, solo olarak gerçekleştireceği performansı ile 19 Mart akşamı dinleyicilerle buluşacak.

Geçtiğimiz haziran ayında yayınladığı Ora albümü ile karşımızda olan Özgür Yılmaz, bir süredir üretimlerini yalnız başına yapıyordu. 2000’li yıllarda Ayyuka ve Kırıka gruplarında da yer alan Özgür Yılmaz, 2016 çıkışlı Ora albümünde 70’li yıllarda dünyayı 150 CC Vespa ile gezen Osman Gürsoy’un hikayesini anlatan belgesel Ordu-Teksas için hazırladığı parçaları bir araya getirmişti. Bu pazar Bant Mag. Havuz sahnesinde hem bu albümden hem de başka kayıtlarından parçalara yer verecek olan Özgür Yılmaz’ın konseriyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.