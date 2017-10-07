“Pacific Rim Uprising”den ilk fragman geldi

Guillermo Del Toro’nun aksiyon dolu bilim kurgu filmi Pacific Rim‘in devamı niteliğindeki Pacific Rİm Uprising‘den ilk fragman huzurlarınızda.

Başrollerinde John Boyega, Ron Perlman, Rinko Kikuchi ve Charlie Day’i izleyeceğimiz filmin Türkiye’deki vizyon tarihi 23 Mart. Del Toro’nun bu kez yapımcı ve senarist olarak yer aldığı ve yönetmenliğini Daredevil, Angel ve Smallville gibi dizilerin çeşitli bölümlerini yönetmiş olan Steven S. DeKnight’ın üstlendiği filmden yayınlanan ilk fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.