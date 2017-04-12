Pakistanlı tasarımcı Omar Aqil, Picasso’nun ünlü çizimlerini 3 boyutlu hale getirdi

Picasso’nun dünyaca ünlü birçok çizimi arasından kendine seçtiği bazı çalışmaları, kendine has bir şekilde yorumlayarak üç boyutlu hale getiren Pakistanlı sanatçı Omar Aqil’in işlerine göz atın.

Kariyerinin başından bu yana Picasso’nun çizimlerinden etkilendiğini ve sık sık bu çizimleri incelediğini söyleyen Aqil, bu çizimler üzerinde çalışmaya karar veriyor. Aralarında Picasso’nun The Black Figure (1948), Visage (1928), Monument to Spaniard ve daha birkaç çalışmanın daha yer aldığı bir seçkiyi 3 boyutlu olarak yeniden yorumlayan ve büyüleyici çalışmalar ortaya çıkaran Aqil, Mimic ismini verdiği serisiyle bu özel tasarımları meraklıları ile buluşturuyor. Omar Aqil’in nefis tasarımlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.