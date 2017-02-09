Palmiyeler’in yeni albümü “II (Venüs)” yayında

İlk EP’si ve eğlenceli canlı performanslarıyla, yerli sahnede son dönemin dikkat çekici ekiplerinden biri olan Palmiyeler, kendi çektikleri kliplerle birlikte yayınladıkları single’ların ardından ilk uzunçaları II (Venüs)‘ü Tantana Records etiketiyle servis etti.

Dokuz şarkıdan oluşan albümde, geçtiğimiz aylarda yayınlanan “Karbeyaz” ve “Senden Haber Yok” isimli şarkılar da bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşen Red Bull Music Academy İstanbul’daki Palmiyeler canlı performansında da çalınan “Babaçko” da albümdeki parçalar arasında.

Mertcan Mertbilek, Tarık Töre, Rana Uludağ ve Barış Konyalı’dan oluşan Palmiyeler’in yeni albümü an itibariyle dijital platformlardan dinlenebiliyor. II (Venüs) isimli albümün nefis kapağını aşağıda görebilir; grubun albümü Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz.