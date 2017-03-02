Partapart’ın beşinci Indiecity festivali, 4 Mart Cumartesi akşamı gerçekleşiyor

Yerli elektronik müzik kolektifi Partapart’ın her sene büyüyerek devam eden festivali Indiecity, bu hafta sonu beşinci kez gerçekleşecek. Salon İKSV ve Sumahan’ın ev sahipliği yapacağı festivalde Dark Sky, Throwing Snow, Glasxs, Marc Piñol, Jtamul, Ahu ve daha fazlası sahne alacak.

İlk üç yılında Peyote’de gerçekleşen ve ardından Salon İKSV ve Sumahan’a taşınan festivalde bu yıl Red Bull Music Academy’nin de dahil olduğu yeni bir bölüm yer alıyor. Indiecity festivalinin after party’si olarak kurgulanan Red Bull Music Academy x Partapart programı, Sumahan’da sabah saatlerine kadar sürecek bir dans maratonu vaat ediyor.

Festivale dair detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.