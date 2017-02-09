Paul Haslinger imzalı “Halt and Catch Fire” müzikleri, plak formatında yayınlanıyor

AMC dizisi Halt and Catch Fire‘ın eski Tangerine Dream üyesi Paul Haslinger tarafından hazırlanan müzikleri Fire Records ve Lakeshore Records ortaklığıyla, plak formatında satışa sunulacak.

Dördüncü ve son sezonuyla bu yıl geri AMC ekranlarında yayınlanacak olan Halt and Catch Fire‘ın müzikleri, özellikle son dönemde Stranger Things ve Black Mirror gibi dizilerle birlikte popüler olan 80’lerin synthesizer tonlarıyla bezeli soundtrack’lerin geri dönüşünde önemli bir rol oynuyor.

Daha önce Minority Report, Underworld ve Crank gibi filmlerin müziklerini besteleyen Haslinger, kariyeri boyunca aralarında Tool gitaristi Adam Jones, Christian Fennesz, Jon Hassell ve Nona Hendryx gibi isimlerle birlikte projelerde yer aldı. Haslinger’in Halt and Catch Fire müzikleri, Fire Records ve Lakeshore Records ortaklığıyla 30 Haziran’da plak formatında raflarda yerini alacak. Bu derleme için yeniden mastering aşamasından geçmiş albümden yayınlanan ilk parça olan “Western Arrivals”ı da Soundcloud bağlantısı üzerinden dinleyebilirsiniz.