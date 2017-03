Paul Shaffer ve Bill Murray şarkısı “Happy Street”, klibiyle birlikte yayınlandı

Uzun süre boyunca Late Night With David Letterman‘ın müzik direktörlüğünü yapan Paul Shaffer, The World’s Most Dangerous Band isimli orkestrasıyla yeni bir albüm yayınlıyor. Albümde yer alacak Bill Murray düeti “Happy Street”, eğlenceli klibi eşliğinde Youtube’daki yerini aldı.

Son albümünü 1993 yılında yayınlayan Paul Shaffer, 17 Mart’ta yayınlanacak ve Paul Shaffer & The World’s Most Dangerous Band ismini taşıyacak albümünde birçok düete yer veriyor. Bill Murray’nin dışında Jenny Lewis, Darius Rucker, Shaggy, Dion ve Valerie Simpson’ın konuk olduğu albümden yayınlanan ikinci şarkı olan “Happy Street” için hazırlanan eğlenceli animasyon klipte Bill Murray ve Shaffer’ı sokakta güzel bir günde dolanırken ve şarkıyı söylerken görüyoruz.

Paul Shaffer’ın yirmi dört yıllık aranın ardından gelen yeni albümü, Sire Records etiketiyle 17 Mart’ta satışa sunulacak.