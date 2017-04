Paul Verhoeven’in yeni filminin detayları belli oldu

Geçtiğimiz yıl birçok festivalin en dikkat çeken filmleri arasında yer alan gerilim dolu Elle‘le karşımıza çıkan Hollandalı yönetmen Paul Verhoeven’in sıradaki filmi, Judith C. Brown’ın 1986 yılında yayınlanan Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy kitabından sinemaya uyarlanacak. Blessed Virgin ismini taşıyacak film, 17. yüzyılda geçecek ve lezbiyan bir rahibenin hikayesini konu edecek.

Elle‘in oyuncu kadrosunda da yer alan Belçikalı aktris Virginie Efira, Verhoeven’in yeni filminde bir kez daha kamera karşısına geçiyor. Mayıs ayında Cannes Film Festivali esnasında gerçekleşecek olan Cannes Film Market’ta alıcı arayacak filmin senaristi de Paul Verhoeven sinemasının en kilit isimlerinden biri olan Gerard Soeteman olacak. 1969 yılından bu yana aralarında RoboCop, Flesh+Blood ve Black Book olmak üzere birçok projede birlikte çalışan ikili, 10. kez bir uzun metrajda bir araya geliyor.

Blessed Virgin, kimi erotik ve dini sanrılarla boğuşan bir rahibeyi merkezine alıyor. Kendisine bu süreçte yardım eden bir başka rahibeye aşık olan ana karakteri Virginie Efira canlandıracak.