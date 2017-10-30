Pek bilmediklerinizde bugün: George Michael albümü “Faith”

Wham! grubuyla 1986 yılında Wembley Stadyumu’nda 72.000 hayranı önünde veda konserini verdikten sonra George Michael’ın solo kariyerinde başarıya ulaşacağına kimsenin şüphesi kalmamıştı. Bugün 30. yaşını kutlayan efsanevi George Michael albümü Faith hakkında bilmedikleriniz!

Satış rekorları

Bir dönüm noktası olan bu albüm tüm dünyada sadece Amerika’da 10 milyon kopya sattı ve beyaz bir sanatçının ABD R&B listelerinde 1 numaraya çıkmasını sağlayan ilk albüm oldu.

“Faith” şarkısı, cover ve sample dünyası

Faith şarkısından sample kullanan birçok sanatçı ve reggae’den hip-hop’a uzanan geniş bir janr aralığı vardır. George Michael’ın en ünlü şarkılarından biri olan “Faith”, aralarında Ky-Mani Marley, Milli Vanilli ve Estelle gibi isimlerin bulunduğu birçok ismin prodüksiyonlarında sample’larla yer alan “Faith”, ayrıca Limp Bizkit, Tony Curtis ve Dolapdere Big Gang gibi isimlerin yaptığı cover’larla da biliniyor.

“Freedom” ve geçmişe bir selam

Geriye dönüp baktığımızda bir Wham! şarkısı olan ‘’Freedom’’ın bir kilise orgunda çalınmasıyla açılışını yapan Faith albümü, geçmişe bir selam çakar ve Bo Diddley’in akustik gitarıyla kendine çeken “Faith”e giriş yapar, o dönem herkes şarkıya yakalanır.

Kayıtlar Danimarka ve İngiltere’de yapıldı

Faith’in kayıtları iki farklı stüdyoda gerçekleşir. Vokaller ve bazı parçalar Danimarka’daki Puk Stüdyoları’nda kaydedilirken albümün geri kalanı Wham! kayıtlarının da yapıldığı Londra Sarm West Stüdyoları’nda yapıldı.

Dünya turnesi

Bugünlerde de radyolarda duyabileceğimiz ve 30. yaşını kutlayan Faith’in ardından kapsamlı bir dünya turnesine çıkan George Michael’a, bu turnenin ABD ayağındaki kimi konserlerinde Aretha Franklin de sahnede eşlik etti. Japonya, Avustralya, ABD ve birçok Avrupa ülkesini kapsayan turne sırasında Wembley Stadyumu’nda gerçekleşen Nelson Mandela’nın 70. yaş günü etkinliklerinde Stevie Wonder, Sting ve Peter Gabriel gibi isimlerle birlikte George Michael da sahne aldı.