Penélope Cruz, “American Crime Story”de Donatella Versace’yi canlandıracak

Ryan Murphy’nin ilk sezonuyla birçok ödül kazanan dizilerinden American Crime Story, üçüncü sezonunda Versace suikastini işleyecek. Dizide Gianni Versace’nin kız kardeşi Donatella Versace’yi ünlü oyuncu Penélope Cruz canlandıracak.

Halihazırda Versace: American Crime Story sezonunda izleyeceğimiz belli olan isimler arasında Edgar Ramirez ve Darren Criss bulunuyor. Çekimleri önümüzdeki ay Los Angeles’ta başlayacak olan dizinin üçüncü sezonu, Maureen Orth imzalı Vulgar Favors kitabından uyarlanacak. Dizinin üçüncü sezonunun ilk bölümünün yönetmenliğini Ryan Murphy üstlenecek. Donatella Versace karakteri için ismi ilk olarak gündeme gelen Lady Gaga olmuştu. Ryan Murphy ile American Horror Story‘nin son iki sezonunda çalışan Lady Gaga, bu seneki yoğun takvimi nedeniyle projeye katılamamıştı.

Geçtiğimiz yıl Grimsby ve Zoolander 2 gibi komedi yapımlarıyla karşımıza çıkan Penélope Cruz, American Crime Story‘de de birlikte kamera karşısına geçeceği Edgar Ramirez’le başrollerini paylaşacağı Love Child filminin çekimlerinde. Cruz’u bu sene izleyeceğimiz diğer sinema filmleri arasında Agatha Christie romanından uyarlanan Murder on the Orient Express, henüz ismi açıklanmamış olan yeni Asghar Farhadi filmi ve Javier Bardem’le başrollerini paylaşacağı Escobar yer alıyor.

Dizinin ikinci sezonu 2005 yılında gerçekleşen Katrina Kasırgası’nı ve bu kasırganın kurbanlarını konu edecek. American Crime Story‘nin ikinci ve üçüncü sezonlarının yayın tarihleri henüz netleşmiş değil.