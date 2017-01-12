“Penny Dreadful” çizgi romanı için hazırlanan altı varyant kapak görücüye çıktı

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“Penny Dreadful” çizgi romanı için hazırlanan altı varyant kapak görücüye çıktı

Farklı korku hikayelerinden kült karakterleri aynı evrende kesiştiren Showtime dizisi Penny Dreadful‘un çizgi roman uyarlaması Titan Comics tarafından satışa sunuluyor. Serinin ilk kitabı için hazırlanan altı varyant kapak görücüye çıktı.

Chris King’in yazdığı ve özellikle Hellraiser çizgi romanlarıyla tanınan Jesús Hervás’ın resmettiği Penny Dreadful #1: The Awakening, 5 Nisan’da raflarda olacak. Henüz çizgi romanın diziye ne kadar bağlı kaldığı bilinmese de kapaklardan yola çıkarak Vanessa Ives ve Ethan Chandler karakterlerinin ön planda olmasını bekleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl diziden önce olanları konu eden kısa bir seri yayınlayan Titan Comics’in ikisi dizideki karakterlerin fotoğraflarıyla hazırlanmış altı varyant kapağını aşağıda görebilirsiniz.

PENNY_DREADFUL_1_COVER_A_STEPHEN_MOONEY

Stephen Mooney

PENNY_DREADFUL_1_COVER_D_ROB_DAVIS

Rob Davis

PENNY_DREADFUL_1_COVER_E_SHANE_PIERCE

Shane Pierce

PENNY_DREADFUL_1_COVER_F_LOUIE-DE-MARTINIS

Louie De Martinis

PENNY_DREADFUL_1_COVER_B_PHOTO

PENNY_DREADFUL_1_COVER_C_PHOTO

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