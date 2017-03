Pentagram, kuruluşunun otuzuncu yılını akustik bir albümle kutluyor

Türkiye’deki metal müzik sahnesinin en köklü gruplarından Pentagram, kuruluşunun otuzuncu yılı şerefine, on bir parçasının akustik versiyonlarının yer aldığı bir albümle karşımızda.

Sony Music etiketiyle yayınlanan Akustik isimli albümde “Anatolia”, “No One Wins The Fight”, “Give Me Something To Kill The Pain” ve “Geçmişin Yükü” gibi, grubun otuz yıllık yolculuğunun farklı dönemlerinden öne çıkan parçalar yer alıyor. Pentagram’ın Cenk Ünnü, Tarkan Gözübüyük, Metin Türkcan, Hakan Utangaç ve Gökalp Ergen’den oluşan son kadrosuna, çeşitli parçalarda Ogün Sanlısoy, Murat İlkan ve Demir Demirkan gibi eski grup üyelerinin de eşlik ettiği Akustik’te birçok konuk müzisyen de yer alıyor. Şebnem Ferah, İskender Paydaş, Kerem Özyeğen ve Ozan Tügen, albümde Pentagram’la çeşitli şarkılarda birlikte yer alıyor.

Pentagram, söz konusu albüm ve otuzuncu yıl dönümü şerefine, 17 Mart’ta özel bir turneye başlıyor. İlk konseri İzmir Arena’da gerçekleşecek olan Akustik konserleri, ay sonuna kadar İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Bursa’da devam edecek. Bugün itibariyle dijital platformlarda yerini alan Akustik albümünü aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.