Perşembe Sineması Mayıs ayı programı ile SALT Galata’da devam ediyor

SALT’ın, beyaz perdenin nitelikli örneklerini, her yıl seçilen bir tema üzerinden her perşembe günü izleyici ile buluşturduğu Perşembe Sineması’nın bu yılki teması: “Ev”. SALT Galata’daki Oditoryum’da 6 Nisan’da başlayan ilkbahar gösterimleri 8 Haziran’a kadar devam edecek.

Kentleşmeyle birlikte gelen bireysel ve toplumsal yaptırımlara, devasa organizasyonların yapılı çevrede ve kültürde bıraktığı tahribatlara odaklanan önceki yıllara ait temaların izinden giderken, bu yıl aidiyet, yuva, vatan gibi kavramlar etrafında şekillenen “Ev” temasını takip eden Perşembe Sineması, evin temsil ettiklerine çeşitli açılardan bakan bol ödüllü filmlerden oluşan bir program sunuyor.

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde, dünyanın dört bir yanından kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde 20 uzun metrajlı filmin yer aldığı Perşembe Sineması programında mayıs ayında gösterilecek filmler de belli oldu. Farklı tür, ülke ve dönemlere ait bol ödüllü dört filmin seyirci karşısına çıkacağı SALT’ın mayıs ayı gösterimleri şöyle:

TONARI NO TOTORO / KOMŞUM TOTORO (1988)

4 Mayıs Perşembe 19.00

Nedir: Japon anime ustası Hayao Miyazaki’nin parlak zihninden ve olağanüstü sinema dilinden nasibini almış, pek çoklarına göre yönetmenin en incelikli ve en özgün filmi Komşum Totoro, izleyiciyi kalbinden vuran bir büyüme hikayesi.

Neden İzlenmeli: Animasyon tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birine şahit olmanın yanı sıra, yaş aldıkça omuzlara yüklenen sorumluluk, karmaşıklaşan kimlik ve aidiyet kavramlarının, gözyaşları ile harmanlanan bir hikaye üzerinden anlatımı ile büyülenmek için.

“Ev” İlişkisi: İçine doğduğun aile ve yaşadığı evin çocuk ruhunda bıraktığı izleri ve taşıdığı anlamları didikleyen film, en derin çocukluk travmalarının kökeninde yatanları ve onlardan bir umut hikayesi çıkarabilmenin ihtimalini sorguluyor.

GUI TU LIE CHE / EVE GİDEN SON TREN (2009)

11 Mayıs Perşembe 19.00

Nedir: Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Sundance Film Festivali’nin ardından çok sayıda festival gezen ve topladığı, aday gösterildiği onlarca ödülü sonuna kadar hakeden belgesel, Çin’de yıllık göçe çıkan bir ailenin parçalanan hayatını merkez alıyor.

Neden İzlenmeli: Çin’in dünyanın süper güçlerinden birine dönüşmesindeki en önemli faktör olan iş gücünü, 130 milyon mevsimlik işçi nüfusu üzerinden takip eden filmle, şok edici trajedilere ve yürek burkan bireysel hikayelere tanıklık etmek için.

“Ev” İlişkisi: Ev kavramını içinde bulunduğun yer değil, hayatta kalmak için geride bırakmak zorunda bırakıldığın yer olarak ele alan film, evin kendisini kazanılan bir statü simgesi olarak resmediyor.

LEVIATHAN / LEVIAFAN (2014)

18 Mayıs Perşembe 19.00

Nedir: İlk filmi Dönüş / The Return’den bu yana çektiği her filmle kendisine hayran bırakan, Rusya sinemasının son on yılının belki de en iyi filmlerini çıkaran Andrey Zvyagintsev imzalı Leviathan, kişisel sınırların ihlali ve devlet eliyle hukuksuzluk üzerine sağlam bir taşlama.

Neden İzlenmeli: Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi Nuri Bilge Ceylan’ın (Kış Uykusu) en büyük rakibi olarak gösterilen ve festivalden aldığı En İyi Senaryo ödülünün yanına daha sonra Altın Küre dahil 100’e yakın ödül ve adaylık ekleyen filmin kahramanı Kolya’nın, evini saplantı haline getirmiş dalavereci belediye başkanı ile mücadelesinde taraf olmak için.

“Ev” İlişkisi: Mülkün sınırları nerede başlar, nerede biter? Devlet ve onun yarattığı bürokratik güç, kişisel mülkiyet üzerinde ne kadar etkili olabilir? Tüm bu sorular ve çok daha fazlasını sorduran, sağlam bir başyapıtla karşı karşıyayız.

THE MELNIKOV HOUSE / MELNIKOV EVİ (2007)

21 Mayıs Perşembe 19.00

Nedir: Stalin’in Sovyetler Birliği’nde modern mimariyi yasakladığı dönemde meslekten men edilen ve ev hapsiyle cezalandırılan Mimar Konstantin Melnikov’un ütopik bir tasarıma sahip evinin hikayesini anlatan belgesel, Rax Rinnekangas’ın imzasını taşıyor.

Neden İzlenmeli: 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olan ve Melnikov’un modern mimarinin ikonik simgelerinden birine dönüşmüş olan evini, dönemin politik atmosferini de esgeçmeden gözler önüne seren bu bir saatlik filmin ironik diliyle büyülenmek için.

“Ev” İlişkisi: Kendi tasarladığı ve aynı zamanda bir modern mimari başyapıtı olan evin içinde, kendisine devlet tarafından tanımlanan hapis cezasını çeken, bir anlamda kendi kutsal tapınağına hapsedilmiş bir sanatçının hayatına odaklandığımız film, programda yer alan filmler arasında “ev” kavramını kelimenin hem gerçek, hem de simgelesel anlamı üzerinden ele alan belki de tek filmi.