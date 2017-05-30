Peyote Cennet Bahçesi, kim ki o ve Gevende konserleriyle açılıyor

Peyote’nin yazlık mekanı Peyote Cennet Bahçesi, bu cumartesi kim ki o ve Gevende konserleriyle Burgazada’da açılıyor.

Burgazada’da yer alan Cennet Bahçesi’ni yeniden düzenleyen ve Peyote Cennet Bahçesi ismiyle açmaya hazırlanan Peyote, 3 Haziran Cumartesi gününden itibaren tüm yaz açık olacak. Çeşitli konserlerin yanı sıra pop-up ve pazarların da yer alacağı Peyote Cennet Bahçesi, bu cumartesi açılış partisinde kim ki o ve Gevende’yi ağırlayacak. 4 Haziran Pazar günü ise adadaki mekanda gerçekleşecek Pop-up Cennet Bahçesi eşliğinde In Hoodies (Beaten) ve Özgür Yılmaz olacak.