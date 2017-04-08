Peyote’deki “Teras Konserleri”, bu pazar Reverie Falls On All ve Daire 2: General Gramofon’la devam ediyor

Peyote’nin geçtiğimiz ocak ayında başladığı Teras Konserleri serisi, bu kez Türkiye’nin deneysel müzik sahnesinin iki önemli ekibini bir araya getiriyor.

Barkın Engin ve Burak Tamer’in yeni bir albüm hazırlığında oldukları projesi Reverie Falls On All ve Gökhan Deneç – Gökhan Goralı ikilisinin uzun bir sessizliğin ardından canlı performanslarla geri dönen harikası Daire 2: General Gramofon, 9 Nisan Pazar günü Peyote Nevizade’nin terasında sahne alacak.

Şimdiye dek Yank-Özgür Yılmaz ve Efe Demiral-Özgün Semerci ikililerinin sahne aldığı Teras Konserleri‘nin üçüncü etkinliği hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.